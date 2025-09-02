【双子座】週間タロット占い《来週：2025年9月8日〜9月14日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月8日〜9月14日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『自分の行動をコントロールしていきます』
｜総合運｜ ★★★☆☆
良い人でいようとする行動が増えます。沢山の物事に神経を張っていくでしょう。周囲の反応は良くも悪くもないようです。仕事や公の場では周りの人達にもう少し変化して欲しい気持ちが溢れてくるでしょう。頼れる所が増えて欲しいと思うようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
どうしてもクリアできない問題にぶつかりやすい時です。自分の中での葛藤も起きやすいですが、スッキリするより悩んでいるくらいの方が、魅力はアップするでしょう。シングルの方は、仕事や人生で自分の力を発揮できている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもよりわかりやすい愛情表現をしてくれます。
｜時期｜
9月8日 課題が多い ／ 9月12日 安堵できる
｜ラッキーアイテム｜
雑貨屋
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞