「最終日に大打撃」大型補強のリバプール、イングランド代表DFの獲得が寸前でまさかの破談で現地騒然！メディカルチェック後に何が起きた？「夢の移籍は台無しに」
よもやの展開に現地は騒然となっている。
イングランドの移籍市場がクローズする現地９月１日、遠藤航が所属するリバプールは、ニューカッスルからスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクを獲得した。
さらに、鎌田大地がプレーするクリスタル・パレスのイングランドDFマーク・ゲイの補強も決定的となっていたが、こちらは寸前でまさかの破談となった。
リバプールの地元メディア『Liverpool Echo』によれば、リバプールとパレスは移籍金3500万ポンドで合意。メディカルチェックも完了していた。
だが、パレスがゲイの後釜として獲得を狙っていたブライトンのフリオ・イゴールがウェストハム移籍に傾いたため、直前で移籍を認めず、契約はご破算となった。
同メディアは「リバプールが移籍期限最終日に大打撃を受けた」「合意は暗礁に乗り上げ、ゲイの夢の移籍は台無しになった」と報道。困惑を隠し切れない様子だ。
連覇に向け、今夏に大型補強を敢行したプレミアリーグ王者。今季は失点が少なくなく、最終ラインが不安視されるなか、「ラストピース」は埋まらなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「天文学的な金額」“移籍騒動”の日本代表MFにCL出場のスペイン強豪から30億円の高額オファー！ 移籍期限最終日、クラブの返答は？
イングランドの移籍市場がクローズする現地９月１日、遠藤航が所属するリバプールは、ニューカッスルからスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクを獲得した。
さらに、鎌田大地がプレーするクリスタル・パレスのイングランドDFマーク・ゲイの補強も決定的となっていたが、こちらは寸前でまさかの破談となった。
リバプールの地元メディア『Liverpool Echo』によれば、リバプールとパレスは移籍金3500万ポンドで合意。メディカルチェックも完了していた。
同メディアは「リバプールが移籍期限最終日に大打撃を受けた」「合意は暗礁に乗り上げ、ゲイの夢の移籍は台無しになった」と報道。困惑を隠し切れない様子だ。
連覇に向け、今夏に大型補強を敢行したプレミアリーグ王者。今季は失点が少なくなく、最終ラインが不安視されるなか、「ラストピース」は埋まらなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「天文学的な金額」“移籍騒動”の日本代表MFにCL出場のスペイン強豪から30億円の高額オファー！ 移籍期限最終日、クラブの返答は？