“朝の顔”人気MCに不倫疑惑!? 30歳差ドロ沼愛を生放送で長尺釈明！＜ドラマ『しあわせな結婚』＞

脚本・大石静、主演・阿部サダヲ、ヒロイン・松たか子が集結したドラマ『しあわせな結婚』。

本作は、50年間“独身主義”を貫いてきた人気弁護士・原田幸太郎（阿部サダヲ）が、運命的に出会ったミステリアスな美術教師・ネルラ（松たか子）と電撃結婚するも、次第に妻が抱える大きな秘密が明らかになっていく、というマリッジ・サスペンスだ。

8月21日（木）に放送された第6話では、人気弁護士の幸太郎がレギュラーコメンテーターを務めるワイドショー『ニュースホープ』のMCである梶原拓（馬場徹）に“30歳差不倫”の疑惑が持ち上がり…。

【映像】30歳差ドロ沼愛!? “朝の顔”釈明シーン

◆「しあわせになってもらいたい」

第6話では、幸太郎（阿部）とネルラ（松）が物件探しをしていると、偶然幸太郎が出演している番組のMC・梶原（馬場）と鉢合わせる展開が描かれた。

梶原は30歳上の女性・千堂祥子（吉川美代子）と一緒におり、「（彼女と）つきあってます」と驚きの告白。人気小説家で同級生の母でもあった祥子ともうすぐ結婚する予定なのだと明かした。

梶原から「（結婚発表までは）どうかご内密にお願いします」と頼まれた幸太郎たちだったが、その後幸太郎が番組出演前にメイク室にいると、「JPNテレビ・朝の顔、梶原拓、高級マンション“30歳差”ドロ沼不倫」というネット記事が出回っていることを知る。

「やっぱり不倫なのか」と幸太郎が記事を信じかけると、梶原が現れて「不倫じゃありません！」と主張。去年、祥子の離婚が成立したため交際を始めたのだと説明した。

とはいえ、このまますぐ梶原を番組に出すわけにはいかないと総合プロデューサーの倉澤ちか（堀内敬子）が考えるなか、幸太郎は何も悪いことをしていないなら梶原を出演させてネット記事が間違いだと知らせるべきだと熱く訴える。

この幸太郎の熱弁に周囲は心を動かされ、梶原は生放送で釈明をすることに。

梶原は、交際を申し込んだのは祥子の離婚後だと話し、祥子が交際を決意するまでかなりの葛藤があったことや、同級生でもある彼女の息子の理解も得たことなど、恋人になるまでの経緯をしっかりと説明した。

その後、番組内でコメントを求められた幸太郎は、「梶原さんには、この先もこの仕事を胸を張って続けてもらいたいし、しあわせにもなってもらいたいですね」とエールを送り、梶原を優しく支えていた。