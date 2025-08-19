生駒里奈や山本舞香など、美女たちの激変金髪ショットが女神すぎ「限りない可愛さ」「ハーフっぽくなりましたね」
芸能人のイメチェンショットは普段と違った一面が見られて素敵だが、中でもド派手な金髪は華やかな印象を与えてくれる。今回は女性有名人たちがSNSで披露した金髪イメチェンショットの数々を紹介していきたい。
【写真】金髪になった美女たちのイメチェンショットをビフォーアフターを一気見
■生駒里奈
女性アイドルグループ乃木坂46の元メンバーで、現在は女優として活躍する生駒里奈は、ショートフィルム上映＆トークイベント「恐怖と悦楽の境界線！Fear and Pleasure: Screening ＆ Talk」に登壇した際のオフショットを投稿。「ホラー、、、やりたい撮りたいですね そして、金髪にしました！ 本日解禁！！ 髪の毛明るいとテンション上がるーっっっ」とつづりアップされた写真には、カッコいい金髪ショートヘアな生駒の姿が収められている。
コメント欄にはファンから「は！可愛い！」「ありがとうございます王子」の声や多くの「いいね！」が寄せられていた。
■奥菜恵
女優の奥菜恵も、自身のインスタグラムで大胆なヘアチェンジを披露。「気分を変えてイメチェン。嬉しい！！ワクワクしてる！！！」とコメントしアップされた写真には白トップスを着たブロンドヘアの奥菜が収められている。
直前の投稿ではダークなカラーだった彼女のイメージ激変ショットにファンからは「相変わらず可愛すぎ」「かっこいいし似合います」「顔立ちハッキリされてますから、さらにハーフっぽくなりましたね」と絶賛の声が上がっていた。
■与田祐希
元乃木坂46の与田祐希は、夏祭りを訪れた際のオフショットとともに、明るいヘアカラーにイメチェンした姿を披露。「多分9年ぶりに！夏祭りに！行った！！そして今お仕事で髪色明るくなってまーす」のコメントとともに公開された写真には、白Tに黒パンツの自然体なコーデで祭りを楽しむ様子が収められており、ラムネを飲む姿も夏っぽい。
髪色が明るくなった彼女にファンからは「好き」「かわいい」「ギャル祐希まじで可愛い爆メロ」などの声が寄せられている。
スタイル抜群グラドルや美脚女優も金髪でイメチェン
■麻倉瑞季
抜群のスタイルと美貌で2022年「ミスヤングマガジン」に選ばれたグラドル・麻倉瑞季は、東京ディズニーシー訪問時のカットで金髪になった姿を披露。ブロンドヘアとリーナ・ベルカチューシャがとても似合っており、投稿の中で「この日のために実はお洋服を新しく買ったり、いまりちゃんにお耳可愛くしてもらったくらい浮かれてたの 恥ずかしいから内緒ねー」と来訪時のことを思い出していた。
かわいすぎる麻倉のオフショットにファンは「限りない可愛さ」「私服可愛い」「可愛い結婚したい」など絶賛の声を上げている。
■山本舞香
雑誌の撮影からオフショットを披露したのは、女優・山本舞香だ。この写真は、美容誌「MAQUIA」（集英社）での撮影シーンを収めたカットになっており、ミニスカ衣装の彼女が見せるかわいい笑顔や美脚、メイク中のアップなどが写っている。
コメント欄にはファンから絶賛が集まり「可愛すぎ案件」「やっぱり金髪似合いますね」「舞香さんそのヘアースタイル凄く似合ってる」「可愛すぎる綺麗すぎる、本当に憧れです」などの声が上がった。
引用：
「生駒里奈」インスタグラム（＠ikomarina_1229）
「奥菜恵」インスタグラム（＠megumi_okina）
「与田祐希」インスタグラム（＠yodayuuki_oimo）
「麻倉瑞季」インスタグラム（＠mizuki_asakura_）
「山本舞香」インスタグラム（@yamamotomaika_official）
【写真】金髪になった美女たちのイメチェンショットをビフォーアフターを一気見
■生駒里奈
女性アイドルグループ乃木坂46の元メンバーで、現在は女優として活躍する生駒里奈は、ショートフィルム上映＆トークイベント「恐怖と悦楽の境界線！Fear and Pleasure: Screening ＆ Talk」に登壇した際のオフショットを投稿。「ホラー、、、やりたい撮りたいですね そして、金髪にしました！ 本日解禁！！ 髪の毛明るいとテンション上がるーっっっ」とつづりアップされた写真には、カッコいい金髪ショートヘアな生駒の姿が収められている。
■奥菜恵
女優の奥菜恵も、自身のインスタグラムで大胆なヘアチェンジを披露。「気分を変えてイメチェン。嬉しい！！ワクワクしてる！！！」とコメントしアップされた写真には白トップスを着たブロンドヘアの奥菜が収められている。
直前の投稿ではダークなカラーだった彼女のイメージ激変ショットにファンからは「相変わらず可愛すぎ」「かっこいいし似合います」「顔立ちハッキリされてますから、さらにハーフっぽくなりましたね」と絶賛の声が上がっていた。
■与田祐希
元乃木坂46の与田祐希は、夏祭りを訪れた際のオフショットとともに、明るいヘアカラーにイメチェンした姿を披露。「多分9年ぶりに！夏祭りに！行った！！そして今お仕事で髪色明るくなってまーす」のコメントとともに公開された写真には、白Tに黒パンツの自然体なコーデで祭りを楽しむ様子が収められており、ラムネを飲む姿も夏っぽい。
髪色が明るくなった彼女にファンからは「好き」「かわいい」「ギャル祐希まじで可愛い爆メロ」などの声が寄せられている。
スタイル抜群グラドルや美脚女優も金髪でイメチェン
■麻倉瑞季
抜群のスタイルと美貌で2022年「ミスヤングマガジン」に選ばれたグラドル・麻倉瑞季は、東京ディズニーシー訪問時のカットで金髪になった姿を披露。ブロンドヘアとリーナ・ベルカチューシャがとても似合っており、投稿の中で「この日のために実はお洋服を新しく買ったり、いまりちゃんにお耳可愛くしてもらったくらい浮かれてたの 恥ずかしいから内緒ねー」と来訪時のことを思い出していた。
かわいすぎる麻倉のオフショットにファンは「限りない可愛さ」「私服可愛い」「可愛い結婚したい」など絶賛の声を上げている。
■山本舞香
雑誌の撮影からオフショットを披露したのは、女優・山本舞香だ。この写真は、美容誌「MAQUIA」（集英社）での撮影シーンを収めたカットになっており、ミニスカ衣装の彼女が見せるかわいい笑顔や美脚、メイク中のアップなどが写っている。
コメント欄にはファンから絶賛が集まり「可愛すぎ案件」「やっぱり金髪似合いますね」「舞香さんそのヘアースタイル凄く似合ってる」「可愛すぎる綺麗すぎる、本当に憧れです」などの声が上がった。
引用：
「生駒里奈」インスタグラム（＠ikomarina_1229）
「奥菜恵」インスタグラム（＠megumi_okina）
「与田祐希」インスタグラム（＠yodayuuki_oimo）
「麻倉瑞季」インスタグラム（＠mizuki_asakura_）
「山本舞香」インスタグラム（@yamamotomaika_official）