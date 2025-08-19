贅沢な味わいと、感動の食感！乃が美「ウルトラ・リッチハニーパン」

『乃が美』は、日本が世界に誇る特撮ヒーロー『ウルトラマン』とのコラボ食パンとして、「ウルトラ・リッチハニーパン」を、2025年8月8日(金)より全国の乃が美店舗およびオンラインストアにて期間限定で販売中。

■販売価格 ： ハーフサイズ(1斤) 1,200円(税込)

オリジナル発送箱 700円(税込)

コンプリートセット 7,900円(税込)

■販売期間 ： 2025年8月8日(金)〜9月7日(日) なくなり次第終了

■販売対象店舗： 国内店舗・オンラインショップ

第一弾となる今回は『ウルトラマン』とのコラボ食パンということで定番の「高級「生」食パン」と比較し、バター3倍、はちみつ3倍、練乳2倍と、まさにウルトラ級の贅沢さを追求した、かつてないリッチな味わいの食パンへ変身しました。

素材の配合を何度も試行錯誤し、従来の乃が美の食パンの良さを最大限に引き出しながら、『ウルトラマン』とのコラボ食パンの名にふさわしい、圧倒的なリッチ感と深いコクを持つ「ウルトラ・リッチハニーパン」が完成。

情熱とウルトラマンが人々に与える「夢」が詰まった、まさに奇跡の一品です。

◇「ウルトラ・リッチハニーパン」の特長

1. バター3倍、はちみつ3倍、練乳2倍！ヒーロー級の贅沢配合：

「ウルトラ・リッチハニーパン」は、耳までやわらかく、ほんのり甘みのある「創業乃が美」をベースに、北海道産バター、良質なはちみつ、そして練乳の使用割合を大幅に増量。

口に入れた瞬間の、とろけるような甘さと、奥深く芳醇なコクは、まさにウルトラ級の満足感です。

2. 乃が美ならではの「究極のくちどけ」はそのままに：

素材をリッチにしても、乃が美特有の耳まで柔らかい究極のくちどけは一切妥協していません。

贅沢な味わいと、変わらぬ感動の食感を楽しめます。

3. お子様から大人まで、みんなが笑顔になる味わい：

濃厚ながらも上品な甘さは、お子様の朝食やおやつにぴったり。

そのままでもトーストしても美味しくお召し上がりいただけます。

この夏、ご家族みんなで食卓を囲む、特別な時間を楽しめます。

※原材料の一部としてはちみつを使用しています。

1歳未満の乳児には与えないでください。

4. 特別な焼印を入れて：

ウルトラ・リッチハニーパンには、「ウルトラマン」と「バルタン星人」のシルエットを型取った焼印を押して販売します。

(焼印の種類は選べません)

5. ウルトラマンオリジナルチャーム：

「ウルトラマンシリーズ」に登場する5種類のキャラクターを連結することができる、ウルトラマンオリジナルチャームを、ウルトラ・リッチハニーパン1個につき1個(種類は選べません)提供します。

6. 専用紙袋：

ウルトラ・リッチハニーパン1個につきオリジナルデザインの専用紙袋を1枚お付けします。

7. コンプリートセット：

ウルトラマンオリジナルチャーム全5種が揃う、コンプリートセットも用意しました。

ウルトラ・リッチハニーパン6個、ウルトラマンオリジナルチャーム(全5種＋1個)、オリジナル発送箱1個のセット

事前予約での販売となる場合があります。

