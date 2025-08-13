³ØÎòº¾¾Î¤Î°ËÅì»Ô¡¦ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡È½üÀÒ¤Ï6·î¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤º¡ÉÉ´¾ò°Ñ¤Ç¼çÄ¥¡¡¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿»ñÎÁ¤ÎÄó½Ð¤ÏµñÈÝ
³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤Î±²Ãæ¤Ë¤¤¤ëÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹¤¬¡¢µÄ²ñ¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÆ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
13Æü¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ë¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÏÊÛ¸î»Î¤òÆ±ÀÊ¤µ¤»¤Æ±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡¢»Ô¤Î¹Êó»ï¤Ë¡ÖÂç³ØÂ´¶È¡×¤ÈºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¡¢½üÀÒ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
13Æü¤Ë²þ¤á¤Æ¡¢¡Ö6·î¤ËÂç³Ø¤Ë½Ð¸þ¤¯¤Þ¤ÇÂ´¶È¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿°ìÊý¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿»ñÎÁ¤ÎÄó½Ð¤Ï¡¢°ú¤Â³¤·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ëµñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡§
¼ÁÌä¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç»ö¼Â´Ø·¸¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÅú¤¨¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¼¡¤Î²ñ¹ç¤ÇÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«·è¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£