【水瓶座】週間タロット占い《来週：2025年8月11日〜8月17日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年8月11日〜8月17日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年8月4日〜8月10日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では自分の行動に気を付けましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分だけの中で新しいことにチャレンジしていきたいようです。そのため、今目の前にある問題に向き合うことはあまり力が入らないでしょう。仕事や公の場では自分に誇りを持つことができています。ただしスピード感には欠けてしまう時のようです。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
勇気のなさから天邪鬼になってしまいます。色んな人の影をチラつかせると、知らない内に相手を呆れさせてしまうことがあるので、気を付けましょう。シングルの方は、思いを言葉にすることが苦手な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもより上手に甘えてくることができます。
｜時期｜
8月12日 我慢が増える ／ 8月15日 悩みが増える
｜ラッキーアイテム｜
氷
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞