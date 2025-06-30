23ºÐDF°ðÂ¼È»æÆ¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¡Ö¿·³ã¤ÇÆÀ¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò¶»¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï30Æü¡¢DF°ðÂ¼È»æÆ¤¬³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢6·î29Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2002Ç¯5·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î°ðÂ¼¤Ï¸½ºß23ºÐ¡£ÅìÍÎÂç³Ø3Ç¯»þ¤Î2023Ç¯6·î¤Ë²ÃÆþÆâÄê¤ª¤è¤ÓÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Íâ2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¹ñÆâ¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡Àï¤Ç¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£Àµ¼°¤ËÆþÃÄ¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Ç16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àµ³ÎÌµÈæ¤Êº¸Â¤Î¥¥Ã¥¯¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ðÂ¼¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë³¤³°Ä©Àï¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³¤³°°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿ÆÃÊÌ»ØÄê´ü´Ö¤ò´Þ¤á¤ÆÌó2Ç¯´Ö¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î³«ËëÀï¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÀÕÇ¤´¶¤È¼«³Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¡¢ ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤òËè½µ¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤³¤ÎÁÛ¤¤¤¬¼«Ê¬¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¡ØLA FAMILIA¡Ù¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¿·³ã¤Ëº¬ÉÕ¤¯Âç¤¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Î°ìÈÖ¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î²¹¤«¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®ÎÌ¤ä¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤«¤éµÕ»»¤·¤¿»þ¤Ë¡¢º£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³¤³°Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²÷¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¾µÃÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¤Í¤È¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«³§¤µ¤ó¤¬»×¤¤¡¢¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢»à¤Ë¤â¤Î¤°¤ë¤¤¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢Æü¡¹¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ï¿·³ã¤È¤¤¤¦ÃÏ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³ã¤ÇÆÀ¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò¶»¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¼«Ê¬¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£Ìó2Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ðÂ¼¤Î°ÜÀÒÀè¤È¤·¤ÆÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¡ÈÌ¾Ìç¡É¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¡£
¡¡2002Ç¯5·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î°ðÂ¼¤Ï¸½ºß23ºÐ¡£ÅìÍÎÂç³Ø3Ç¯»þ¤Î2023Ç¯6·î¤Ë²ÃÆþÆâÄê¤ª¤è¤ÓÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Íâ2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¹ñÆâ¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×·è¾¡Àï¤Ç¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£Àµ¼°¤ËÆþÃÄ¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Ç16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àµ³ÎÌµÈæ¤Êº¸Â¤Î¥¥Ã¥¯¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³¤³°°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿ÆÃÊÌ»ØÄê´ü´Ö¤ò´Þ¤á¤ÆÌó2Ç¯´Ö¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î³«ËëÀï¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÀÕÇ¤´¶¤È¼«³Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¡¢ ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤òËè½µ¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤³¤ÎÁÛ¤¤¤¬¼«Ê¬¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¡ØLA FAMILIA¡Ù¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¿·³ã¤Ëº¬ÉÕ¤¯Âç¤¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Î°ìÈÖ¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î²¹¤«¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®ÎÌ¤ä¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤«¤éµÕ»»¤·¤¿»þ¤Ë¡¢º£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³¤³°Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²÷¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¾µÃÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¤Í¤È¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«³§¤µ¤ó¤¬»×¤¤¡¢¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢»à¤Ë¤â¤Î¤°¤ë¤¤¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢Æü¡¹¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ï¿·³ã¤È¤¤¤¦ÃÏ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³ã¤ÇÆÀ¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò¶»¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¼«Ê¬¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£Ìó2Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ðÂ¼¤Î°ÜÀÒÀè¤È¤·¤ÆÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¡ÈÌ¾Ìç¡É¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¡£