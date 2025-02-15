»æ¥¹¥È¥í¡¼ÇÑ»ß¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤ë¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥¦¥ß¥¬¥á¤Î¿¿¼Â¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ë½¤¤¤¿¥¨¥³ËþÂ¤Îµ¶Á±
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö»æ¥¹¥È¥í¡¼ÇÑ»ß¡×¤òÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤À¡£¤³¤ì¤ò¡Ö¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¡×¤È¤«¡ÖÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¶òºö¡×¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤À¤¬¡¢¡ÖÃ¦¥×¥é¡¦Ã¦ÃºÁÇ¤¬Êú¤¨¤ëÌ·½â¡×¤òßÕ¤ê½Ð¤·¤¿¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¥ì¥¸ÂÞ²Ý¶â¡×¡Ö»æ¥¹¥È¥í¡¼Æ³Æþ¡×°Ê¾å¤ÎÀ¯ºö¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡£º£¤³¤½¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤¹¤È¤¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÉ´Ç¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÂåÉ½¡¡ÎëÌÚµ®Çî¡Ë
¥¹¥È¥í¡¼¤ò»æ¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë
¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ï¢Ë®À¯ÉÜµ¡´Ø¤Ç¤Î»æ¥¹¥È¥í¡¼»ÈÍÑ¤òÇÑ»ß¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼ª¤Ë¤·¤ÆÉ¡¤Ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥¹¥È¥í¡¼¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¥¦¥ß¥¬¥á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£2015Ç¯¤ËYouTube¤ÇÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢³¤ÍÎ¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬À¤³¦Åª¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÇÑ»ß¤ä»æ¥¹¥È¥í¡¼¤Ø¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¤¬À¤³¦¤Ë¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ºï¸º¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤È³¤ÍÎÊÝ¸î¤Î2¤Ä¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯ºö¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤ò¤«¤²ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»æ¥¹¥È¥í¡¼¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»È¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇË¤ì¤¿¤ê¡¢ÀÞ¤ì¤¿¤ê¡¢Îö¤±¤¿¤ê¤·¤¿¡£Ç®¤¤¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÄ¹¤¯»ý¤¿¤º¡¢¿ôÊ¬¡¢»þ¤Ë¤Ï¿ôÉÃ¤·¤«»ý¤¿¤Ê¤¤¤Ð¤«¤²¤¿¾õÂÖ¤À¡×
¡¡»æ¥¹¥È¥í¡¼°Ê³°¤Ë¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥Ñ¥ê¶¨Äê¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤ê¡¢EV¤Ø¤ÎÊä½õ¶â¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤ä´Ä¶ÊÝ¸î¤ËÈ¿¤¹¤ë·èÄê¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë