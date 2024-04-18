G-FREAK FACTORY主宰＜山人音楽祭2024＞、第二弾発表にENTH、おとぼけビ〜バ〜、上州弾語組合、バックドロップシンデレラ、The BONEZ
群馬出身／在住のG-FREAK FACTORY主宰ロックフェス＜山人音楽祭2024＞が9月21日および22日の2日間、群馬・日本トーターグリーンドーム前橋で開催されることは既報のとおり。このたび、出演アーティストの第二弾が発表となった。
◆＜山人音楽祭2024＞ 画像
第二弾出演アーティストとして発表されたのは、ENTH、おとぼけビ〜バ〜、上州弾語組合、バックドロップシンデレラ、The BONEZといった5組だ。
■G-FREAK FACTORY主宰＜山人音楽祭2024＞
9月22日(日/祝) 日本トーターグリーンドーム前橋
oepn9:30 / start11:00 ※終演 20:00予定
〒371-0035 群馬県前橋市岩神町1-2-1
▼出演者 ※五十音順
Age Factory／ENTH／おとぼけビ〜バ〜／佐藤タイジ／G-FREAK FACTORY／SHADOWS／SHANK／上州弾語組合／四星球／DJダイノジ／TETORA／Dragon Ash／HUSKING BEE／バックドロップシンデレラ／HAWAIIAN6／プッシュプルポット／The BONEZ／LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS／ROTTENGRAFFTY／and more…
▼チケット
・1日券：8,800円(税込)
・駐車場付 1日券(9/21)：10,000円(税込)
・駐車場付 1日券(9/22)：10,000円(税込)
・2日券：17,000円(税込)
・駐車場付 2日券：19,400円(税込)
※駐車場付チケットは先行受付のみの取り扱いとなります。
【オフィシャルHP3次先行(先着)】
受付期間：4月10日(水)12:00〜5月19日(日)23:59
https://w.pia.jp/t/yamabito24hp/
主催：DISK GARAGE／BADASS／上毛新聞社
企画・制作：DISK GARAGE／BADASS
（問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com
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