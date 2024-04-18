■G-FREAK FACTORY主宰＜山人音楽祭2024＞



9月21日(土) 日本トーターグリーンドーム前橋9月22日(日/祝) 日本トーターグリーンドーム前橋oepn9:30 / start11:00 ※終演 20:00予定〒371-0035 群馬県前橋市岩神町1-2-1▼出演者 ※五十音順Age Factory／ENTH／おとぼけビ〜バ〜／佐藤タイジ／G-FREAK FACTORY／SHADOWS／SHANK／上州弾語組合／四星球／DJダイノジ／TETORA／Dragon Ash／HUSKING BEE／バックドロップシンデレラ／HAWAIIAN6／プッシュプルポット／The BONEZ／LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS／ROTTENGRAFFTY／and more…▼チケット・1日券：8,800円(税込)・駐車場付 1日券(9/21)：10,000円(税込)・駐車場付 1日券(9/22)：10,000円(税込)・2日券：17,000円(税込)・駐車場付 2日券：19,400円(税込)※駐車場付チケットは先行受付のみの取り扱いとなります。【オフィシャルHP3次先行(先着)】受付期間：4月10日(水)12:00〜5月19日(日)23:59https://w.pia.jp/t/yamabito24hp/主催：DISK GARAGE／BADASS／上毛新聞社企画・制作：DISK GARAGE／BADASS（問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com