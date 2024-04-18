フェンダー、厳選されたアッシュ材をボディに使用しサンドブラスト処理を施した限定生産3機種
フェンダーの日本製シリーズ『Made in Japan Hybrid II』より、厳選されたアッシュ材をボディに使用し、サンドブラスト処理を施した新モデル『Made in Japan Limited Hybrid II Sandblast』3機種（Telecaster︎、Stratocaster︎、Jazz Bass︎）が、フェンダーオフィシャルショップ限定で発売された。
TelecasterおよびStratocasterモデルには、Hybrid II Custom Voiced Single Coilピックアップを装備し、ヴィンテージスタイルサドル付きの2点支持トレモロシステムを搭載。ヴィンテージロッキングチューナー、Modern“C”シェイプにサテンフィニッシュのネック、9.5インチラジアスの指板と、通常のHybrid IIシリーズよりも幅が広くて高さのあるミディアムジャンボフレットを装備している。
Jazz Bassモデルは、スタッガードポールピース仕様のHybrid II Custom Voiced Single Coilピックアップを装備し、ヴィンテージスタイルのブリッジの下にはサスティンブロックを搭載。ヴィンテージスタイルチューナー、サテンフィニッシュのネック、Modern“C”シェイプに9.5インチラジアスの指板と、通常のHybrid IIシリーズよりも幅が広くて高さのあるミディアムジャンボフレットを装備。
●Made in Japan Limited Hybrid II Telecaster Sandblast
（170,500円/税込）
●Made in Japan Limited Hybrid II Stratocaster Sandblast
（170,500円/税込）
●Made in Japan Limited Hybrid II Jazz Bass Sandblast
（170,500円/税込）
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