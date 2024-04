フェンダーの日本製シリーズ『Made in Japan Hybrid II』より、厳選されたアッシュ材をボディに使用し、サンドブラスト処理を施した新モデル『Made in Japan Limited Hybrid II Sandblast』3機種(Telecaster︎、Stratocaster︎、Jazz Bass︎)が、フェンダーオフィシャルショップ限定で発売された。

『Made in Japan Hybrid II』は、ヴィンテージなルックスはそのままにプレイヤーや音楽のジャンルを選ばないオールマイティーなモダンスペックを盛り込んだ人気のFender日本製シリーズ。発売となる『Made in Japan Limited Hybrid II Sandblast』は、Hybrid IIシリーズの仕様をベースに、選定されたアッシュ材をボディに使用し、サンドブラスト処理によりアッシュ特有の力強い木目を際立たせることで、見た目に重厚感と高級感をもたらしている。TelecasterおよびStratocasterモデルには、Hybrid II Custom Voiced Single Coilピックアップを装備し、ヴィンテージスタイルサドル付きの2点支持トレモロシステムを搭載。ヴィンテージロッキングチューナー、Modern“C”シェイプにサテンフィニッシュのネック、9.5インチラジアスの指板と、通常のHybrid IIシリーズよりも幅が広くて高さのあるミディアムジャンボフレットを装備している。Jazz Bassモデルは、スタッガードポールピース仕様のHybrid II Custom Voiced Single Coilピックアップを装備し、ヴィンテージスタイルのブリッジの下にはサスティンブロックを搭載。ヴィンテージスタイルチューナー、サテンフィニッシュのネック、Modern“C”シェイプに9.5インチラジアスの指板と、通常のHybrid IIシリーズよりも幅が広くて高さのあるミディアムジャンボフレットを装備。●Made in Japan Limited Hybrid II Telecaster Sandblast(170,500円/税込)●Made in Japan Limited Hybrid II Stratocaster Sandblast(170,500円/税込)●Made in Japan Limited Hybrid II Jazz Bass Sandblast(170,500円/税込)