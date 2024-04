先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. 古民家ヌードゥル黒揚羽森住(千葉・大網白里)

2024年1月16日、大網白里市にオープンした「古民家ヌードゥル黒揚羽森住」は、ラーメン界の巨匠・森住康二氏が新たに手掛けるラーメン店です。

古民家ヌードゥル黒揚羽森住 出典:YYY081018さん

2. AWA SUSHI(大阪・心斎橋)

<店舗情報>◆古民家ヌードゥル 黒揚羽森住住所 : 千葉県大網白里市北横川175-1TEL : 080-6652-1996

2024年1月13日、シャンパーニュとのマリアージュにこだわった寿司店「AWA SUSHI(アワ スシ)」が大阪・心斎橋にオープンしました。

AWA SUSHI 写真:お店から

3. ERI (埼玉・東川口)

<店舗情報>◆AWA SUSHI住所 : 大阪府大阪市中央区南船場2-6-7 Cuvée J2 Hôtel OsakaTEL : 050-5592-8358

2023年12月、東川口駅から徒歩3分ほどの場所に、おしゃれなカフェイタリアン「ERI」がオープンしました。

ERI 写真:お店から

4. RITUEL 虎ノ門(東京・虎ノ門ヒルズ駅)

<店舗情報>◆ERI住所 : 埼玉県川口市東川口1-13-1 恒石ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年2月、虎ノ門ヒルズ駅直結の複合施設「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」の2階に、モーニングからランチ、ティータイムにディナーまで、さまざまなシーンで活躍しそうなカフェとブラッスリー「RITUEL 虎ノ門」がオープンしました。

RITUEL 虎ノ門 写真:お店から

5. UMA TSUKEMEN 平塚店(神奈川・平塚)

<店舗情報>◆RITUEL 虎ノ門住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-3 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 2FTEL : 03-3528-8057

2024年1月、JR平塚駅から徒歩約14分のところにオープンした「UMA TSUKEMEN平塚店」。つけ汁の入った容器をパイ生地で包んで焼き上げた、ポットパイつけ麺が楽しめるビジュアル系ラーメン店です。

UMA TSUKEMEN 平塚店 出典:king Dさん

6. TEL AVIV(京都・烏丸御池)

<店舗情報>◆UMA TSUKEMEN 平塚店住所 : 神奈川県平塚市榎木町2-15TEL : 080-3427-4933

2023年12月、烏丸御池駅から徒歩5分ほどの場所に、本場のスパイスを使用したイスラエル料理を提供する「TEL AVIV(テル アビブ)」がオープンしました。

TEL AVIV 写真:お店から

7. 樋口清栄門(京都・烏丸御池)

<店舗情報>◆TEL AVIV住所 : 京都府京都市中京区道祐町135 三条食彩ろぉじTEL : 075-275-9868

2024年2月、烏丸御池駅から徒歩8分ほどの場所に、みたらし団子専門店「樋口清栄門」がオープンしました。

樋口清栄門 出典:◎もちえ◎さん

<店舗情報>◆樋口清栄門住所 : 京都府京都市中京区姉小路通西洞院西入三坊西洞院町555TEL : 075-221-0488

文:食べログマガジン編集部

The post 話題の新店7軒をまとめて紹介! ラーメン界巨匠の新店から、京都のみたらし団子専門店まで first appeared on 食べログマガジン.