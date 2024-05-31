ブラジル在住のアイアズミン・ベルナルデスさん（Iasmyn Bernardes）が日本時間今月21日、TikTokやInstagramに投稿した動画が注目を浴びている。アイアズミンさんは4年前、リップフィラーの施術を受けたところ、上唇が二重になってしまったという。ブラジルネットメディア『Globo』などが伝えた。【この記事の動画を見る】ブラジル、パラナ州北部ロンドリーナに住むデジタルクリエイター、アイアズミンさんは2020年、唇にヒアルロ