ブラジル在住のアイアズミン・ベルナルデスさん（Iasmyn Bernardes）が日本時間今月21日、TikTokやInstagramに投稿した動画が注目を浴びている。アイアズミンさんは4年前、リップフィラーの施術を受けたところ、上唇が二重になってしまったという。ブラジルネットメディア『Globo』などが伝えた。【この記事の動画を見る】ブラジル、パラナ州北部ロンドリーナに住むデジタルクリエイター、アイアズミンさんは2020年、唇にヒアルロ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 41歳でAV女優に 10歳娘の反応は
- 2. 子が余命1カ月 拡散し俳優と対面
- 3. ナイトスクープでお蔵入り…震撼
- 4. イヤホン難聴「2度と回復せず」
- 5. 内田有紀を裏で支える「恋人」
- 6. ニュース7を降板 社内トラブルか
- 7. 為末氏に女性ドン引き…X凍結も
- 8. 「典型的な不良」映り込みで話題
- 9. 鶏ムネ肉ばかり食べる人の末路
- 10. タクシー強殺未遂 手配男を確保
- 1. 「典型的な不良」映り込みで話題
- 2. タクシー強殺未遂 手配男を確保
- 3. 佳子さま着用ワンピに絶賛集まる
- 4. はねられた男性 女子高生を直撃
- 5. サイゼがTV出演封印 決断の理由
- 6. 虫歯の治療中 意識失い男性死亡
- 7. 「すぐ逃げな」住人助けた女逮捕
- 8. 元俳優 ファンから40万円詐取か
- 9. タクシー強盗 犯人の顔写真公開
- 10. JR運転士 事故めぐり不適切発言
- 1. 都知事選出馬ある? 橋下氏が言及
- 2. パリピ孔明作者も挑戦したい問題
- 3. 自由恋愛NG? 愛子さま未来に影か
- 4. 話が残念 蓮舫氏会見をバッサリ
- 5. 「子どもの顔画像のみ」投稿謝罪
- 6. 小池知事 苦笑で出馬質問かわす
- 7. ひろゆき氏「頂き女子」を大絶賛
- 8. スマホで受診、来春以降 マイナ機能を…
- 9. ライドシェア全面解禁に向け検討へ 政…
- 10. 立民が「エネルギー手当」案＝月３００…
- 1. 空港で死亡…地獄のような音 蘭
- 2. 主食は炭酸飲料 米4歳が糖尿病
- 3. 15歳に性関係迫る男 殴られ死亡
- 4. 16年逃亡「口臭レイプ魔」米逮捕
- 5. 旅客機エンジンに巻き込まれ死亡
- 6. タイ王宮で女児が小便? 写真物議
- 7. 体臭で黒人の搭乗拒否 米で提訴
- 8. 映画館がポップコーン販売した訳
- 9. 不明のカヤック選手 遺体で発見
- 10. 中国若者にドリアンが大人気の訳
- 1. 鶏ムネ肉ばかり食べる人の末路
- 2. 【NISA】株初心者にオススメの証券会…
- 3. ダメ管理職の特徴・ワースト1
- 4. JR京葉線ダイヤ 異例の再変更へ
- 5. 家購入NG?「住みたい街」の実情
- 6. 大手銀行3社、6月から「固定型住宅ロー…
- 7. 子の受験で家庭崩壊が起きる理由
- 8. クーリッシュ なぜV字回復したか
- 9. 松のやで240円値引き 6月5日開始
- 10. 中学受験ラクに成功する子の特徴
- 1. Amazonセールが開幕 注目商品は?
- 2. Microsoft Office製品がセールに
- 3. 今売れてるAndroidスマホTOP10
- 4. ドコモ iPhone15が最大4万引きに
- 5. AmazonでAnker製品が最大33%OFF
- 6. Amazon 人気のビールがセールに
- 7. 婚活苦しむ医者 母親の衝撃発言
- 8. Amazonセール 目玉商品は?
- 9. Amazon ティファール最大43%オフ
- 10. サーモスの水筒が最大49%オフに
- 1. キム・ヨナと真央 対照的な現在
- 2. 「ほぼ大谷」異常な記録に驚く声
- 3. 地区首位も…ド軍がトレードか
- 4. プロで112勝 66歳投球にSNS沸く
- 5. 大谷の14号被弾後「即クビ」に?
- 6. イチロー氏が衝撃 元G右腕の名前
- 7. 日本代表DFが51億円に急上昇
- 8. ラウンドガール新唯の運転姿話題
- 9. 大谷翔平 右脚打撲も183キロ放つ
- 10. ド軍に3連敗 金満球団が崩壊か
- 1. 41歳でAV女優に 10歳娘の反応は
- 2. 子が余命1カ月 拡散し俳優と対面
- 3. ナイトスクープでお蔵入り…震撼
- 4. イヤホン難聴「2度と回復せず」
- 5. 内田有紀を裏で支える「恋人」
- 6. ニュース7を降板 社内トラブルか
- 7. 為末氏に女性ドン引き…X凍結も
- 8. 山里 次の改編で朝番組の降板も?
- 9. 2年前に白血病 元NHKアナの現在
- 10. 二代目「古畑任三郎」期待の俳優
- 1. 元妻と親友が…真実知り男性絶句
- 2. あなたの寝相で分かる！心理と夜の営み…
- 3. 妊娠中 電車で暴言被害も救世主
- 4. KFC 「創業記念パック」発売
- 5. センス抜群 ZARAのサンダル2種
- 6. 夫に弁当作る同僚女性に妻が反撃
- 7. 怒鳴るママ友 園長が冷静な対応
- 8. やりがち? 古見えアイメイク4選
- 9. 妻に気持ちなし 不倫夫の言い分
- 10. 知り合いと不倫の夫への復讐計画