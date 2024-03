3月20日(日本時間21日)、ドジャース・大谷翔平(29)の専属通訳である水原一平氏(39)がドジャースを解雇されたと米メディアによって報じられた。報道によると、水原氏は違法賭博に大谷の資金を使ったという。

「ロサンゼルスタイムズ」などによると、違法なスポーツ賭博に関与して多額の負債を負ったという水原氏。その支払いが大谷の銀行口座から行われたといい、米スポーツ専門局「ESPN」によると少なくとも大谷の銀行口座からは日本円にして約6億8000万円が使われたと報じられている。

「水原氏はエンゼルス時代から大谷選手の通訳を務めました。ただ通訳をするだけでなく、大谷選手のキャッチボールの相手になったり車の運転をしたりとサポートは多岐に渡りました。

最近では、韓国の開幕戦前に大谷選手が投稿した写真が話題になりました。水原氏は自身の妻と並び、大谷選手と妻の真美子さん(27)、山本由伸選手(25)と通訳の園田芳大氏(46)とともにカメラに笑顔を向けていました」(スポーツ紙記者)

新シーズンも大谷&水原の名コンビが見られる予感がしていたが、それも束の間。水原氏は今回の賭博疑惑を受け、開幕戦後に球団のクラブハウスで選手を前にし、「すべては自分の過ちです」「自分はギャンブル依存症です」と明かしたとも報じられている。

水原氏自身が罪を認めているものの、これまで活躍してきただけに、今回のニュースを信じられない人も少なくないよう。水原氏のInstagramのコメント欄には、世界中から衝撃を受けたという声が寄せられている。

《what happened bro(何が起きたんだ)》

《俺はしてないと信じてる》

《why you steal from ohtani(なぜ大谷から金を盗んだ》

《taking money away from one of your closet friends is crazy(親しい友人から金を奪うなんてありえない)》