監視カメラブランド「Ring」の販売促進のため、「Ringミリオンダラー目撃コンテスト」が2023年10月4日から開催されています。Ring製品に映った「地球外生命体の目撃情報」を提出すると、100万ドル(約1億4900万円)の賞金を獲得できるとのことです。

Amazonはドアベルや監視カメラ製品を展開する「Ring」ブランドを管理していて、これまでにWi-Fi対応のドアベルやソーラーパネル対応の監視カメラ製品などを販売しています。監視カメラのひとつがこんな感じ。

AmazonのLEDライト搭載ワイヤレスセキュリティカメラ「Spotlight Cam Plus」の外観をじっくり確認&実際に屋外に設置してみたレビュー - GIGAZINE

10月4日から始まったコンテストでは、Ring製品で地球外生命体を撮影したユーザーの一人に、20年間にわたり5万ドル(約740万円)の賞金が授与されます。

Amazonの発表では、「ミッション・コントロールに連絡を。センサーが近隣星雲で未確認生命体の兆候を感知したので調査してほしい。地球外生命体の活動が玄関のすぐ外で起こっている可能性がある」との文言が記載されていたそうですが、記事作成時点では確認できません。

Amazonは「地球外生命体が車道を歩いて(あるいは飛んで)道を尋ねている映像でも、正体不明の生命体が裏庭で異常な行動を示している映像でもOK。あなたの最高の映像を提出してください!Ringで撮影された映像はすべて、宇宙と地球外生命体の専門家によって検証され、その正当性が証明されます」と述べているとのこと。

たとえ地球外生命体を撮影できなくとも、コスプレをして地球外生命体の目撃を再現すれば500ドル(約7万4000円)のAmazonギフトカードを獲得できるというサブキャンペーンも展開されています。残念ながらコンテストに参加できるのはアメリカ在住者のみとなります。