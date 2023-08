ケンタッキーフライドチキンから「とろ〜り月見チーズフィレバーガー」「とろ〜り月見チーズ和風カツバーガー」「とろ〜り月見ツイスター」が数量限定で登場!

さらに、人気メニュー「たまごタルト」が、9年の時を経て「エッグタルト」として再登場。

月見シリーズ特徴の“とろ〜り”とした味わいを堪能できるメニューを紹介していきます☆

ケンタッキーフライドチキン「とろ〜り月見」シリーズ

発売日:2023年8月30日(水)〜数量限定、なくなり次第販売終了

販売店舗:全国のケンタッキーフライドチキン店舗

2023年8月30日(水)から、全国のケンタッキーフライドチキン(KFC)店舗にて「とろ〜り月見」シリーズが数量限定で登場。

バーガーは「とろ〜り月見チーズフィレバーガー」「とろ〜り月見チーズ和風カツバーガー」が提供されます。

また、2023年は「とろ〜り月見ツイスター」が新登場。

さらに、ケンタッキーフライドチキンの人気メニュー「たまごタルト」が、9年の時を経て「エッグタルト」としてカムバック!

空気が澄み渡るこの季節に、お月見と一緒に楽しめる「とろ〜り月見」シリーズです。

とろ〜り月見チーズフィレバーガー

価格:

・単品 490円(税込)

・とろ〜り月見チーズフィレバーガーセット 850円(税込)〔とろ〜り月見チーズフィレバーガー、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

・とろ〜り月見チーズフィレバーガーボックス 1,050円(税込)〔とろ〜り月見チーズフィレバーガー、オリジナルチキン、ポテト(S)、ビスケット、ドリンク(M)〕

定番の「チキンフィレバーガー」に目玉焼き風オムレツをトッピングした「とろ〜り月見チーズフィレバーガー」

さらに、濃厚で風味豊かなチェダーチーズをサンド。

かぶりついた瞬間、卵黄ソースが“とろ〜り”口いっぱいに広がる贅沢な味わいに仕上げられています☆

とろ〜り月見チーズ和風カツバーガー

価格:

・単品 490円(税込)

・とろ〜り月見チーズ和風カツバーガーセット 850円(税込)〔とろ〜り月見チーズ和風カツバーガー、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

・とろ〜り月見チーズ和風カツバーガーボックス 1,050円(税込)〔とろ〜り月見チーズ和風カツバーガー、オリジナルチキン、ポテト(S)、ビスケット、ドリンク(M)〕

「和風チキンカツバーガー」のおいしさをさらにアップさせる、目玉焼き風オムレツとチェダーチーズをトッピングしたバーガー。

醤油風味の和風ソースと、卵黄ソースのまろやかな味わいが相性抜群です☆

とろ〜り月見ツイスター

価格:

・単品 460円(税込)

・とろ〜り月見ツイスターセット 820円(税込)〔とろ〜り月見ツイスター、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

・とろ〜り月見ツイスターボックス 1,020円(税込)〔とろ〜り月見ツイスター、オリジナルチキン、ポテト(S)、ビスケット、ドリンク(M)〕

2023年は「とろ〜り月見ツイスター」が新登場!

パルメザンチーズをベースに、チェダーチーズ、ベーコンを加えた旨みのあるソースと、“とろ〜り”とした半熟風のたまごを包んだメニュー。

ついつい頬張りたくなる食べ応え抜群のツイスターです。

「とろ〜り月見ツイスター」は、ソースにとことんこだわったツイスター。

たまごで全体をまろやかに仕上げつつ、バランスよくソースの味わいが引き立つように仕上げられています。

さまざまな種類を試した上で最終決定した、こだわりのソースです☆

※「たまご」はたまご加工品です

エッグタルト

価格:290円(税込)

知る人ぞ知るケンタッキーフライドチキンの隠れた人気メニュー「たまごタルト」が、9年の時を経て「エッグタルト」として再登場。

以前から人気だったサクサク生地はそのままに、“とろ〜り”としたたまごのアパレイユ(カスタードフィリング)をよりなめらかな味わいに仕上げられています。

また、アパレイユの“とろ〜り”とした食感や、つい食べたくなるようなツヤ感を追求。

色や形の月見らしさに加え、ケンタッキーフライドチキン月見シリーズ特徴の“とろ〜り”とした味わいも楽しめるスイーツです。

月見シリーズ特徴の“とろ〜り”とした味わいを堪能できるメニュー。

ケンタッキーフライドチキンにて2023年8月30日(水)から数量限定で提供される「とろ〜り月見」シリーズの紹介でした☆

※一部、販売しない店舗があります

※デリバリーでの価格は異なります

