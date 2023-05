『ゲーム・オブ・スローンズ』インディラ・ヴァルマが『ドクター・フー』出演

イギリスの長寿ドラマ『ドクター・フー』に、『ゲーム・オブ・スローンズ』のインディラ・ヴァルマが出演することが分かった。米Varietyなど複数のメディアが報じている。

英BBCで2024年に放送予定の『ドクター・フー』シーズン14では、ドクターとその相棒であるコンパニオンが一新。15代目ドクター役にンクーティ・ガトワ(『セックス・エデュケーション』)、コンパニオンのルビー・サンデー役に18歳の新鋭ミリー・ギブソンが起用される。

『ゲーム・オブ・スローンズ』でエラリア・サンドを演じていたインディラは、2006年に『ドクター・フー』のスピンオフ『秘密情報部 トーチウッド』にスージー・コステロ役で2話にわたって出演していた。しかしBBCによれば、そのスージーを再演するわけではなく、「ミステリアスな新しいキャラクター」として登場するという。

インディラは、出演を受けて以下のようにコメント。「『ドクター・フー』に出演し、新ドクターのンクーティとの宇宙での道筋が重なることにワクワクしています。彼に惑星間のいたずらを仕掛けるのが楽しみです。『トーチウッド』でスージー・コステロを演じたのは楽しい経験でした。この世界に戻ってこられて興奮しています」

『トーチウッド』も手掛けていたショーランナーのラッセル・T・デイヴィースは、「『トーチウッド』以来にインディラとまた組めるなんて本当に嬉しいです。この女侯爵が恐怖を放てば、視聴者たちは長椅子の後ろに隠れるでしょう」と述べている。

シーズン14には、インディラのほか、ジョナサン・グロフ(『Glee/グリー』『マインドハンター』)も出演することが決まっている。(海外ドラマNAVI)

