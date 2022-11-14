¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr¡¥¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¡¢¥¥ó¥×¥êÊ¿Ìî¤Î¾×·âÏÃË½Ïª¡© TOKIO»³¸ý»áÂáÊá¤ÎÎ¢Â¦¤â
¡¡¸µÉû¼ÒÄ¹¤ÎÂìÂô½¨ÌÀ»á¤ÎÂà¼Ò¤ÈKing & Prince(¥¥ó¥×¥ê)¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤é¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤ÎÃ¦Âà&Âà½ê·à¤Ç·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ÆNHKÅÞ¤Î»²±¡µÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¥¬¡¼¥·¡¼»á¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ø¤Îà¹¶·âá¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡13Æü¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÍ½¹ð¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢Æ±Æü¿¼Ìë¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Î¥«¥¦¥¢¥ó¡¦¥ª¥«¥â¥È¤È¤ÎÂÐÃÌ¤òÇÛ¿®¡£¥«¥¦¥¢¥ó¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤âÀ¸ÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡>>¥¿¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÈÁêÅö³Î¼¹¡×?¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ¡Ù¸Å´Ü¤Î»ØÅ¦¤ËÈÖÁÈÂç¹²¤Æ?<<
¡¡¡ÖÊ¿Ìî¤ÈÆ±¤¸Ì¾¸Å²°½Ð¿È¤Î¥«¥¦¥¢¥ó¡£¿Í¤Å¤Æ¤Ë¡¢Æ±¤¸Ì¾»ú¤Î¸µÃËÆ®¸ÆÁÈ¤Î²¬ËÜ·ò°ì¤òÄÌ¤·¤ÆÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È²Î¾§ÎÏ¤òµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¡¢1½µ´ÖÃÙ¤ì¤ÇÆþ½ê¤·¤¿Ê¿Ìî¤È¤È¤â¤Ë´üÂÔ¤Î°ïºà¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢À¤³¦¿Ê½Ð¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿Ê¸À¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤Ï¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¹ç¤ï¤»¤ÆOK¡£¤·¤«¤·¡¢¤Û¤«¤Î´´Éô¤ÎÈ¿ÂÐ¤ËÁø¤Ã¤Æ¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤âÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤òÂà½ê¡£¸½ºß¤ÏÆÈ¼«¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×(·ÝÇ½µ¼Ô)
¡¡¥«¥¦¥¢¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤Ë²ñ¤Ã¤¿½éÆü¤Ë¼«Âð¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¡¢¹ç¸°¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Ó¤¿¤Ó½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤ÇàÈá·àá¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù(Ê¸·Ý½Õ½©)¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥Û¥â¥»¥¯¥Ï¥é¤òÉÔÉþ¤È¤·¤ÆÄóÁÊ¤·¤¿ºÛÈ½¤Ç¹Ô°Ù¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤³¤½¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÂç¤¤Êà°Çá¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢É½Î©¤Ã¤ÆàÈï³²á¤ò¾Ú¸À¤·¤¿¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥¦¥¢¥ó¤ÏÀÖÍç¡¹¤ËË½Ïª¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤ÈÊ¿Ìî¤È3¿Í¤ÇÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢Ê¿Ìî¤â°ì½ï¤ËàÈï³²á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òË½Ïª¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¹¥ë¡¼¤·¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î²°Âæ¹ü¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤é¤®¤½¤¦¤À¡×(Æ±)
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥¦¥¢¥ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡ÖÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸µTOKIO¡¦»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó¤ÎÂà½ê·à¤ÎÎ¢Â¦¤âË½Ïª¡£
¡¡»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¼«Âð¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ó¤À¶¦±é¼Ô¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢TOKIO¤òÃ¦Âà¤·¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤òÂà½ê¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¼«Âð¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«Âà½ê¤·¤¿¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¾Íè¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤«¤Ð¤¤¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤¬ºá¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¡¡¥¬¡¼¥·¡¼»á¤Ï»³¸ý¤µ¤ó¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¡¢½ù¡¹¤Ë»ö¼Â´Ø·¸¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£