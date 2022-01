コナミデジタルエンタテインメントは、 「パワフルプロ野球」(パワプロ)シリーズ最新作となる『eBASEBALLパワフルプロ野球2022』(Nintendo Switch、PlayStation 4)を4月21日(木)に発売します。1月13日からパッケージ版の予約受付を開始しました。希望小売価格は通常版が8250円、パワフルエディションが1万450円です。

シリーズ史上最大級のボリュームを謳う本作は「サクセス」・「パワフェス」・「栄冠ナイン」・「ペナント」・「マイライフ」など、定番モードがパワーアップして搭載されるほか、自分だけのオリジナル選手で遊べる新たなオンライン対戦モード「パワパーク」が収録されています。

▲リリースに掲載されていた画像。「寿司サバイバル」なるゲームが表示されていますが、どんなゲームなのか想像できませんw

新モード「パワパーク」は、従来のアクション対戦とはひと味違う、手軽な“野球”オンライン対戦モードです。「サクセス」・「パワフェス」など、さまざまなモードで育てたオリジナル選手を使って戦います。

「サクセス」は高校を舞台に新シナリオ3本「パワフル高校 ライバルズ」編、「熱血きらめき アオハル学園」編、「千将高校 君がキャプテンだ!」編を収録。シリーズお馴染みのキャラクターたちが次々と登場するシナリオや、何度も世代交代を繰り返すシナリオなどがあり楽しくやり込めそうです。

▲「パワフェス」はシリーズ最多のキャラクターが登場予定です。 ▲コマンド選択でプレイできる「栄冠ナイン」は進行テンポアップなど、プレーもより快適にパワーアップしています。 ▲プロ野球2022年度の最新選手データを搭載。シーズン中も選手能力のアップデートを実施し、最新のプロ野球選手データでプレイできます。

source:PRTIMES

権利表記:

