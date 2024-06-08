厚生労働省の「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」（2024年2月19日発表）では、健康を維持し、疾病を予防するための飲酒量は、1 日当たり20グラム（ｇ）程度（週150ｇ）の量を守ることが大切だとしている。ビール一杯に換算すると、500mlで1杯分。ガイドラインを守るならば、乾杯のあと1〜2杯目のビールを飲んだ後は、ノンアルコールやソフトドリンクに切り替える必要がある。こうなると、「飲み放題」を提供する店に影響は