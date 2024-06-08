保護司を殺害した疑いで保護観察中の男性が逮捕された事件を受け、九州の関係者にも動揺が広がった。【写真】「細い糸大切」志半ば命奪われた旗振り役大津・経営者殺害「2人の間に一体何があったのか」。福岡市の保護司の男性（73）は驚きを隠さない。男性は「社会奉仕になるなら」と十数年前に保護司を引き受け、これまで20人ほどの対象者と面会を重ねてきた。身の危険を感じたことはないが、「事件を機に不安を感じる保護