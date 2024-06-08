キャンプでも街でもどんと来い！2024年5月18日から19日にAICHI SKY EXPO（愛知県常滑市）で開催されたイベント「FIELDSTYLE JAPAN 2024」では、キャンプやオフロードを楽しめそうな車両たちが全国各地から集まりました。その中でも特に人気を集めていたのが、Moon Star Exportの展示するキャンピングカー「JP STAR happy1＋ City（ジェーピースター ハッピーワン プラス シティ）」でした。軽トラで「4人就寝可能」!? どんな