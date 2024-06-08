バレーボール男子・ネーションズリーグ、ブラジル３−１ポーランド」（８日、西日本総合展示場）ブラジルがポーランドに３−１で勝利し、世界ランキングを４位に上昇させた。この結果により同４位だった日本は、同５位に後退。この日の午後７時２０分から行われるスロベニア戦で敗れた場合、勝敗のセット数にかかわらず日本は６位まで下がることになる。勝てば４位に再浮上する。五輪本番でシード権が与えられるのは、ネ