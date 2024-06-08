ポルトガル・ベージャで2日、航空ショー中に小型機同士が空中衝突する事故が発生した。編隊飛行中に白いスモークを出していた1機が急上昇し、上を飛んでいた小型機と衝突。2機が墜落し大きな黒煙が上がった。急上昇した小型機…空中で…ポルトガル・ベージャで2日、航空ショーでカメラがとらえたのは、小型機同士が空中で衝突する事故だ。目撃した男性が、「ぶつかった、ぶつかった」と驚きの声を上げた。6機で編隊飛行中、白いス