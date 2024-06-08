「ヤクルト６−３日本ハム」（８日、神宮球場）熱狂的な日本ハムファンで知られるモーニング娘。’２４・牧野真莉愛が、左翼席最上段で観戦している様子が中継カメラに抜かれた。七回に入るイニング間で球場に「ファイターズ讃歌」が流れ、ファンが熱唱。ＣＳ放送では外野席の様子を捉え、最後に牧野が「ＬＯＶＥ新庄」のハート型ボードを手にひとりで楽しそうに歌う姿が映り込んだ。ＳＮＳでは「普通に映っておるｗｗｗ