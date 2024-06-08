鹿児島市内の認定こども園で男児の首を切りつけたとして、保育士（21）が8日未明、殺人未遂の疑いで鹿児島県警に逮捕された。当時の状況が、複数の関係者への取材で明らかになってきた。【写真】保育園で亡くなった1歳の娘母から新入園児の親たちへ伝えたいこと「2歳の男の子が突然泣き出した。確認したら、首から血が流れていた」7日午前11時ごろ、鹿児島市内の認定こども園関係者が119番通報した。救急隊が駆けつけたこ