奇抜な商品紹介動画やネーミングでたびたび話題となる日清食品株式会社。これまでにも、カップ焼そばの湯切りを派手に演出できる「U.F.O.ゴージャス湯切りプレート」や、カップヌードルの「謎肉」などの具材研究で培った技術で作ったという「謎うなぎ」など、気になる商品を次々と生み出している。そんな日清食品が新たに打ち出したのが「カップヌードル 野菜栽培セット」だ。セットに入っているのは、バジル・葉ねぎ・サニーレタ