日本のある放送局が、韓国人観光客が多く訪れる対馬のある神社が「韓国人立ち入り禁止」の貼り紙を出したと報じた。７日のフジニュースネットワーク（ＦＮＮ）によると、対馬の１０００年の歴史を誇る和多都美神社の前には「韓国人立ち入り禁止」とハングルで書かれた貼り紙がある。その理由について、一部の韓国人観光客が神社境内で禁止された喫煙をし、吸い殻をポイ捨てするなどマナーを守らないためだと、ＦＮＮは伝えた。６日