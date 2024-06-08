ベトナム南部ホーチミン市の路上で4日、30代の日本人男性が刺殺される事件があり、逮捕された20代の男が「外国人の元上司に似ていたから刺した」と供述していることがわかった。前の職場の上司を恨み、外国人に敵意を抱いていたという。被害男性との間に面識はなかった。【写真】2年前のプール事故、再捜査日本人男児死亡「過失致死事件の疑い」事件は4日午後、市中心部の外国人の多いエリアで起きた。近くには日系のホテル