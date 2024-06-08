ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（51）が8日までにX（旧ツイッター）を更新。「偏差値」をめぐる「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏の投稿に、私見をつづった。ひろゆき氏は6日、Xで、大阪・関西万博に小中学校の子どもを招待する事業について、大阪府の教職員組合が府や教育委員会に対し、事業の中止を求める申し立てを行ったことを伝える記事を添付し「大阪万博は大人気なんだから、無理して行きた