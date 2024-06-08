「ヤンキース１−２ドジャース」（７日、ニューヨーク）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、山本由伸が７回を投げきるとこん身のガッツポーズを見せた。七回、１死から右腕が四球を与えると、ベンチで激しく内野の守備位置を指示した。山本がラメーヒューを二ゴロ併殺打に仕留めると、ベンチでこん身のガッツポーズ。そしてベンチに戻ってくるとハグをかわした。四球を与えた時点で球数はメジャー移籍後最多となる１０５