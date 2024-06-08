悪質な客によるカスタマーハラスメント、いわゆる“カスハラ”。脅迫嫌がらせがエスカレートして、閉店に追い込まれる店まで出てきているという。その実態を取材した。ラーメン「つまようじ」まき散らし“カスハラ”で閉店にまで嫌がらせのためラーメンに大量のつまようじをまき散らす客や、店員につかみかかりラーメンを床にぶちまける客など、今、飲食店などのサービス業で横行しているのが、悪質な客によるカスタマーハラスメ