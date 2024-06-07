敵地・パイレーツ戦に「2番・指名打者」で出場■パイレーツ ー ドジャース（日本時間7日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地で行われたパイレーツ戦に「2番・指名打者」で出場。初回無死一塁の第1打席で右翼への打球を放つと、ダイレクト捕球かどうかを巡ってチャレンジ。結局右前打となり一、二塁で再開。場内はブーイングに包まれ、ネット上では「ベッツはアウトになるべきだった」「なぜ二塁