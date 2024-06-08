ホンダが電動化でアクセルを踏む。社長の三部敏宏氏は「EV（電気自動車）の普及についてはバラつきがあることは想定していた。しかし、30年までにEVを200万台生産できるビジネス環境を整えていかなければならない」と強調する。 オイルシール世界首位・NOKの「異なる部材をくっつける！」”技術掛け合わせ”戦略 同社はEVの拡大と自動運転などのソフトウエア開発を強化するため、30年度までの10年間に10兆円を投資す