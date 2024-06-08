『お別れホスピタル』 ©沖田×華／小学館誰しもに訪れる「死」を見守る──終末期病棟。この記事の漫画は本サイトでご覧いただけますガン患者と家族認知症の老人、夫婦の姿──。そこで働いて2年目の看護師・辺見が目にするのは、さまざまな患者の“死と人生”をめぐる赤裸々でむき出しの悲喜劇ドラマでした。長寿が誰にとっても当たり前となった現代。あなたにとって、家族にとって「生きるとは？」「死とは？」をストレ