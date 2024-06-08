買取大吉バレーボールネーションズリーグ2024福岡大会バレーボールネーションズリーグ（VNL）2024福岡大会（西日本総合展示場）は8日、予選ラウンド第2週で世界ランク5位の男子日本代表が同6位スロベニア代表と対戦。高橋藍が超強烈なサービスエースを決めると、解説の清水邦広が「スパイク」と言い間違えてしまう珍事が起きた。ファンも「言うちゃったw」と注目している。あまりにも強烈すぎた。第1セット、高橋のサーブ