男性から恋愛相談されたことありませんか？その時、「もしかして私のことを意識しているのかな？」と思わず勘繰ってしまう女性は少なくないでしょう。そこで今回は、男性が恋愛相談してくる「理由」を紹介します。女性視点の意見が聞きたい男性の多くは「女心がわからない」と感じているもの。そのため、女性に恋愛相談をすることで、信頼している女性に女性視点の意見を聞きたいと考えているのでしょう。そういう男性は男友達にも