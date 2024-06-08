テレビ朝日系連続ドラマ「ＪＫと六法全書」（金曜・後１１時１５分）の公式インスタグラムが８日に更新され、女優の黒木瞳（６３）が登場した。７日に最終回が放送され、「『ＪＫと六法全書』３か月間応援ありがとうございました！」とファンに感謝。「ＪＫＢ桜木みやびの活躍、みなさんいかがでしたか？みやびの想いが日本中に届きますように…」とつづり、主人公の桜木みやびを演じた女優・幸澤（こうざわ）沙良と、その祖母