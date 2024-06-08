アルゼンチン・チャコ州の売店で5月22日、強盗を試みた男に女性店員がパンチを連打して撃退する一部始終をカメラが捉えた。女性店員の正体は、キックボクシングをたしなむ格闘家だった。強盗にパンチを連打…撃退アルゼンチン・チャコ州の売店で5月22日、カメラが捉えたのは、窓から身を乗り出す強盗に対し、何度もパンチを繰り出し撃退した女性店員だ。「こんなはずじゃなかった…」とでも強盗の男は思っただろうか。ことの始まり