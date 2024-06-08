【AFP＝時事】フランスのガブリエル・アタル（Gabriel Attal）首相（35）は、欧州議会（European Parliament）選の選挙戦最終日となった7日、コンドームや家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ（Nintendo Switch）」を持ち出して若い有権者に最後のアピールを行った。フランスにおける欧州議会選の投票日は9日。仏最年少で首相となったアタル氏が属する中道の与党連合は、世論調査で極右政党「国民連合（RN）」に大差をつけられ