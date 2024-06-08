ヤマト運輸の配達員による「置き配」のイメージ（同社提供）ドライバーが玄関前などに届け物を置く「置き配」が今月から一段と広がりそうだ。宅配最大手のヤマト運輸が10日から冷蔵、冷凍品や着払いを除く主力の「宅急便」でサービスを始める。日本郵便やアマゾンジャパン（東京）などでは既に選べるようになっており、最大手の本格導入で再配達のさらなる減少が期待されている。利用者にとっては時間を気にせず荷物を受け取れ