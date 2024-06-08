F1第9戦カナダGPのフリー走行でコースに珍客が出現した【写真：ロイター】THE ANSWER

F1マシンの近くに小動物が出現し接触寸前 ネットでは「危ない」の声

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • F1第9戦のカナダGPは7日、フリー走行が実施された
  • コース上に小動物が出現し、あわや接触かという場面があった
  • ネットでは「凄いところで観戦している」「危ない!」などの声が上がった
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