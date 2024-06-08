テニスの全仏オープン車いすの部男子シングルスで、2連覇を果たし喜ぶ小田凱人＝8日、パリ（共同）【パリ共同】テニスの全仏オープン車いすの部は8日、パリのローランギャロスで行われ、男子シングルス決勝で第2シードの18歳、小田凱人が第3シードのグスタボ・フェルナンデス（アルゼンチン）に7―5、6―3でストレート勝ちし、2連覇を果たした。四大大会は全豪オープンに続く2連勝で、通算4勝とした。ダブルス決勝は女子で前回