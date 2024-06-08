イギリスのスナク首相が、総選挙に向けたインタビューのために第2次世界大戦の記念式典を途中退席したことについて、「間違いだった」と謝罪しました。イギリススナク首相「各国首脳が集まるイベントの前に帰国したことは間違いであり、謝罪します」スナク首相は6日、フランスで第2次世界大戦の「ノルマンディー上陸作戦80周年」の記念式典に出席しましたが、途中で退席して帰国しました。ロイター通信によりますと、その