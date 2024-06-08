第１０６回全国高校野球選手権神奈川大会（７月５日開幕）の組み合わせ抽選会が８日、横浜市内で行われ、春夏計５度の甲子園優勝を誇る名門・横浜は、座間総合と生田東の勝者と初戦を争うことになった。抽選会にはリードオフマンの阿部葉太外野手（２年）が出席し、５月から新主将に就任したことを明かした。横浜が２年生のキャプテンで夏の戦いに臨むのは、極めて異例だ。チームは昨秋の関東大会１回戦で花咲徳栄（埼玉）に