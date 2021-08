日本版 YouTube 公式ブログにて、フジロック公式YouTube チャンネルでライブ配信されるフジロックフェスティバル ‘21 の出演アーティストが公開されました。 開催期間は8月20日(金)〜 22 日(日)で、ヘッドライナーはRADWIMPS、 King Gnu、 電気グルーヴが努めます。

配信ではGREEN STAGE、WHITE STAGE、RED MARQUEE、FIELD OF HEAVEN の4つのステージで行われるアーティストパフォーマンス、および出演アーティストのインタビュー動画など、現地苗場の模様を全3チャンネルで配信します。

ライブ配信されるアーティストやその内容については予告なく変更となる場合があります。また、アーティストによっては、パフォーマンス全編ではなく、一部の配信のみの配信となる場合があります。

ライブ配信は各配信日の全日程の終了後、一回に限り再配信予定です(一部アーティストを除く)。

アーティストラインアップ(ヘッドライナー以外アルファベット順に掲載)

RADWIMPS、King Gnu、電気グルーヴ、AJICO、THE ALEXX、青葉市子、4s4ki、Awesome City Club、THE BAWDIES、BEGIN、THA BLUE HERB、カルメン・マキ&OZ、cero、CHAI、Char、Dachambo、DENIMS、ドレスコーズ、DYGL、envy、FINALBY( )、GEZAN、H ZETTRIO、秦 基博、平沢進+会人(EJIN)、羊文学、忌野清志郎 Rock’n’Roll FOREVER、indigo la End、Kan Sano、カネコアヤノ、KEMURI、Ken Yokoyama、KID FRESINO (BAND SET)、君島大空 合奏形態、KOTORI、LITTLE CREATURES、前野健太、MAN WITH A MISSION、Mega Shinnosuke、METAFIVE (砂原良徳×LEO今井)、millennium parade、民謡クルセイダーズ、MISIA、光風&GREEN MASSIVE、MONO NO AWARE、NUMBER GIRL、OAU、OKAMOTO'S、折坂悠太 (重奏)、くるり、ReN、ROVO、サンボマスター、SIRUP、THE SKA FLAMES plus Special Guest 元ちとせ、5lack、草田一駿 五重奏体系、THE SPELLBOUND、STUTS、SUMMIT、砂原良徳、サニーデイ・サービス、Tempalay、TENDOUJI、TENDRE、手嶌葵、tricot、上原ひろみ ザ・ピアノ・クインテット、Vaundy、Yogee New Waves、yonawo、yonige、スピンオフ四人囃子feat.根本 要&西山 毅

source:日本版 YouTube 公式ブログ