【Huluランキング】日米オーディション番組が熱い！海外ドラマトップは『クリミナル・マインド』（6月15日更新）

オンライン動画配信サービスのHuluより、6月9日(水)から15日(火)までの1週間で最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介! TVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー作品部門、韓国ドラマ作品部門、それぞれでどんな番組が注目されているのかをチェックしてみよう。

TVシリーズ総合トップ10

1.『恋はDeepに』

2.『ネメシス』

3.『東京リベンジャーズ』

4.『コントが始まる』

5.『僕のヒーローアカデミア』

6.『名探偵コナン』

7.『有吉の壁』

8.『THE FIRST -BMSG Audition 2021-』

9.『MIU404』

10.『キングダム 第3シリーズ』

海外ドラマ作品トップ10

1.『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』

海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』

2.『アメリカズ・ゴット・タレント』

3.『ブリティッシュ ベイクオフ』

4.『メーデー! 番外編:惨劇の全貌』

5.『世界を変えたテレビゲーム戦争』

6.『衝撃! カメラが捉えた海の巨大嵐』

7.『工場ケンガク! 〜たべものが出来るまで』

8.『密着! 空港警察:ペルー&ブラジル』

9.『ライド with ノーマン・リーダス』

10.『人類滅亡 −LIFE AFTER PEOPLE−』

アジアドラマ作品トップ10

1.『太陽の末裔 〜Love in Vietnam〜』

2.『トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』

3.『恋する指輪 〜三つ色のファンタジー〜』

4.『恋のトリセツ 〜フンナムとジョンウムの恋愛日誌〜』

5.『馬医』

6.『花郎〈ファラン〉』

7.『今週妻が浮気します』

8.『トンイ』

9.『君の恋愛実験 〜三つ色のファンタジー〜』

10.『あやしいパートナー 〜Destiny Lovers〜』

総合部門のトップ6は、5月下旬から3週連続で変動せず。ラッパーのSKY-HI(AAA・日高光啓)が主催するボーイズグループ発掘オーディション番組『THE FIRST -BMSG Audition 2021-』が圏外から8位にランクインした。同番組は、全国から集まった参加者たちが5人のデビュー枠を目指すドキュメンタリー。グループ審査や合宿などを通じて成長していく姿に密着する。

海外ドラマ部門は、前週に引き続き『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』は8位となり、前週から1ランク上がった。Huluではシーズン1〜13が配信中。

海外ドキュメンタリー&バラエティー部門では、全米で人気の公開オーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント』が2位に。前週の4位から2ランクアップした。本作は、歌やダンスといった正統派から手品や仮装、一発芸など変わり種のパフォーマンスまで、ありとあらゆる才能を持つ挑戦者たちが一攫千金を狙う。シーズン14に日本のお笑いタレントのゆりやんレトリィバァが出場したことでも話題になった。現在はシーズン15が配信中で、毎週月曜日に最新エピソードが追加される。

アジアドラマ部門は、『太陽の末裔 〜Love in Vietnam〜』が3週連続でトップをキープ。3位に『恋する指輪 〜三つ色のファンタジー〜』、9位に『君の恋愛実験 〜三つ色のファンタジー〜』と、『三つ色のファンタジー』シリーズから2作品が登場。本シリーズは、MBCとNAVER TVがコラボした<ミニミニドラマ>プロジェクトで、HuluではEXOのスホが出演する『宇宙と星の恋 〜三つ色のファンタジー〜』も配信中だ。(海外ドラマNAVI)

