¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¾®ÌÚ¡¡¥Æ¥ìÄ«¡¦ºØÆ£¤Á¤Ï¤ë¥¢¥Ê¤ÈÊÌ¤ÎÈþ½÷¡ÈÆó¸Ô¡É¤Î£Ô£Â£Ó¥¢¥Ê¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤°¤ï¤«¤ë±³¤Ä¤¯¤ó¤À¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¡Ê¾®ÌÚÇîÌÀ¡á£´£¹¡¢Ìðºî·ó¡á£´£¹¡Ë¤¬£±£°Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ºØÆ£¤Á¤Ï¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£²£´¡Ë¤È¹õÈ±Èþ½÷¡¦£Á¤µ¤ó¤È¤Î¡ÈÆó¸Ô¡Éµ¿ÏÇ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿£Ô£Â£Ó¡¦¾®ÎÓ×¢µ±¥¢¥Ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îµ¿ÏÇ¤Ï£±£±ÆüÈ¯Çä¤Î¼Ì¿¿½µ´©»ï¡Ö£Æ£Ò£É£Ä£Á£Ù¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£Æ±»ï¤Ç¤Ï¾®ÎÓ¥¢¥Ê¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢ºØÆ£¥¢¥Ê¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ê¤éÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÌ©²ñ¤ÎÍâÆü¡¢¾®ÎÓ¥¢¥Ê¤Ï¹Ò¶õ²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤Î£Á¤µ¤ó¤È¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ØÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±»ï¤ÎÄ¾·â¤Ë¾®ÎÓ¥¢¥Ê¤Ï£Á¤µ¤ó¤ò¡Ö½¢¿¦³èÆ°»þ¤ÎÀèÇÚ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÌðºî¤Ï¡Ö¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤ëÀèÇÚ¡Ä¡£¤¤Ã¤È£Ã£Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿äÂ¬¡£¾®ÌÚ¤â¡ÖÀäÂÐ´Ø·¸¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢»Å»ö¤È¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²¿Í¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¾®ÎÓ¥¢¥Ê¤Î¼áÌÀ¤À¡£Æ±»ï¤ËÄ¾·â¤Ë¡¢£Á¤µ¤ó¤ÏÉô²°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éô²°¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ìó£³»þ´Ö¤âÂÚºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®ÌÚ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤é¤¹¤°¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ê±³¤Ä¤¯¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¤ª¤ª¤Ï¤·¤ã¤®¡£¤«¤¿¤ä¡¢Ìðºî¤Ï¡Ö¤Ä¤¯¤è¡£Ä¾·â¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤ÏÓ¤Î¤¢¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ç¤â¥¢¥¿¥Õ¥¿¤·¤Á¤ã¤¦¡£¤Ç¡¢±³¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¤é¤·¤¤¡×¤È¾®ÎÓ¥¢¥Ê¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¾®ÌÚ¤Ï¡ÖÆÍÁ³Íè¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¤Í¡£¤·¤«¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÃËÀ¤À¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬ÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£Í¾·×¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö²È¤Ë¸Æ¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥»¥³¥¤¤è¤Ê¡Á¡£½÷À¤ò¤É¤Ã¤Á¤È¤â²È¤Î¸Æ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£ÉáÄÌ¥Ð¥ì¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£
¡¡Ìðºî¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡¢¼ã¤¤¤Ê¡£²È¤Ë¸Æ¤Ö¤Ã¤Æ¡£¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¸þ¤³¤¦¤Î²È¤Ë¡×¤È¡È½õ¸À¡É¤·¤¿¡£