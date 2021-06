Microsoftが、新しいWindowsの発表イベントを2021年6月24日11時(日本時間の25日0時)に開催すると告知しました。

Microsoftのサティア・ナデラCEOは、5月25日から開催されていた開発者向けイベント・Micorosoft Build 2021で「次世代のWindows」について言及し、重要な発表イベントの開催が近いことをほのめかしていました。

「次世代のWindows」をまもなく配信予定だとMicrosoftのCEOが発言 - GIGAZINE

Microsoftは6月2日に、公式サイト上に「Join us to see what's next for Windows(次のWindowsを一緒に見ましょう)」と題したイベントページを開設し、イベントの開催日が24日であることを発表しました。この発表は、前述の通り「次世代のWindows」についてナデラCEOが発言した直後のイベント告知だったため、複数のメディアが「Microsoftがイベントで次世代のWindowsを発表する」と報じました。

IT系ニュースサイトのThe Vergeによると、24日のイベントにはナデラCEOや最高製品責任者(CPO)のパノス・パネイ氏が登壇し、WindowsのUIを刷新する「Sun Valley」について説明するとのことです。

5月には、軽量版Windowsという位置付けの新型OS「Windows 10X」の開発が停止されたと報じられました。これについて、Microsoftの関係者は「リソースをWindows 10のUI刷新につぎ込むため」と説明しています。

新型OS「Windows 10X」の開発が一時停止か、Windows 10に吸収される可能性も - GIGAZINE

The Vergeのライターであるトム・ウォーレン氏は「Microsoftは、Windows 11をほのめかすヒントを至るところちりばめようとしているように見えます。イベントページにあるWindowsロゴの影には枠がないので『11』に見えるし、イベントも11時に始まります。手の込んだ釣りの可能性もありますが、それも24日にははっきりするでしょう」と指摘しました。

I think Microsoft is trying to drops hints everywhere that it’s Windows 11. The teaser image doesn’t have vertical lines reflecting from the Windows logo, and it looks like 11. The event starts at 11AM. Could be an elaborate troll, but we’ll find out later this month pic.twitter.com/TGcD1G3cct— Tom Warren (@tomwarren) June 2, 2021

一方、Windowsに特化したニュースサイトのWindows Centralは「Windowsはこれまで3〜6年ごとに新しいバージョンが発表されてきました。Windows 10も、2015年にリリースされてから2021年で6周年なので、『Windows 11』を発表するなら絶好のタイミングです。とはいえ、Microsoftは『Windows 10が最後のWindows』だとしているので、Windows 11への過度な期待は禁物です」とコメントしました。

なお、24日の発表イベントを忘れないようにしたい場合は、イベントページの「GET A REMINDER」をクリックして……

ダウンロードした「Join us to see whats next for Windows.ics」というファイルをダブルクリックします。

すると、Windowsのカレンダーアプリに自動でイベントの予定を入れることができます。