株式会社FOXは9月17日、「Harry Potter - OMOSHIROI BLOCK [ ホグワーツ城 ]」の発売を発表した。映画「ハリーポッター」のシーンを再現したアイテム。「FOX STORE」にて、18,000円(税別)で販売する。「Harry Potter - OMOSHIROI BLOCK [ ホグワーツ城 ]」は普通のメモ帳のように見えるが、使用するにつれて精巧なオブジェクトが現れるアイテム。映画「 ハリー・ポッター 」と「OMOSHIROI BLOCK」がコラボレーションした製品だ。一級建築士が模型の設計に力を入れ、細かい部分まで作り込んでいる。メモ帳の用紙を使うにつれて、少しずつホグワーツ城が完成していき楽しめる仕上がり。「Harry Potter - OMOSHIROI BLOCK [ ホグワーツ城 ]」のサイズはW85×D82×H43mmで、重量は約166g。用紙の枚数は全部で150枚となっている。製品ページ: https://caseplay.jp/products/harry-potter-omoshiroi-block WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s20)株式会社FOXURL: https://foxinc.jp/ 価格:18,000円(税別)2020/09/17